В Петербурге подведены промежуточные итоги городской программы «Рубль за метр»

В Петербурге подвели промежуточные итоги городской программы льготной аренды объектов культурного наследия, известной как «Рубль за метр». За семь лет действия этой программы властям города удалось найти добросовестных арендаторов для 15 исторических зданий, которые остро нуждались в восстановлении.

Средства инвесторов направляются на реставрацию важных памятников, включая Конюшенное ведомство, дом Брюллова на Кадетской линии и дачу Густава Лесснера в Озерках. Уже два объекта полностью восстановлены и переведены на ставку в один рубль за квадратный метр ежегодно: это Библиотека Колобовых на Большой Зелениной улице и Александровские ворота Охтинских пороховых заводов.

«Петербург гордится своим культурным наследием, тысячами зданий разных эпох. Для их сохранения нужны совместные усилия органов власти, бизнеса, научно-экспертных кругов и общественных организаций. Город создал эффективный инструмент для привлечения заинтересованных инвесторов к реставрации наших исторических объектов – программу «Рубль за метр». Она уже возвращает людям петербургские достопримечательности. Важно наращивать усилия по включению в программу большего количества зданий и привлечению их потенциальных арендаторов», – подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Условия программы предполагают выполнение ремонта и реставрации в течение семи лет с момента оформления аренды. Пока ведутся работы, плата устанавливается по итогам аукциона. После успешного завершения проекта инвестор получает право на символическую аренду — рубль за квадратный метр на срок до 49 лет.

На 16 сентября запланированы торги на жилой корпус Офицерской воздухоплавательной школы на Парковой улице. Также рассматривается возможность расширения программы на другие архитектурные объекты в Кронштадте, Пушкинском и Петроградском районах.