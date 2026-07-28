ента новостей

19:24
В Петербурге стартовал проект «Петербургский сувенир»
19:20
Беглов и Бельский приняли участие в богослужении, посвящённом памяти святого князя Владимира
15:17
В Петербурге обсудили развитие проекта «Историческая память»
14:08
В Петербурге задержан виновник смертельного ДТП с байкером на Маршала Жукова
14:02
В Петербурге задержана 16-летняя пособница телефонных мошенников
13:57
В центре Петербурга задержали домушника, обворовавшего жителя «коммуналки»
11:17
На трассе Р-23 в Гатчинском районе Ленобласти введут реверсивное движение
11:14
Сергей Рыжиков — главный тренер ФК «Динамо-СПб»
15:33
На КАД в районе развязки с проспектом Энгельса перекроют выделенный боковой проезд
11:43
В Светогорске рецидивист ограбил школьницу
11:26
В Шушарах водитель «Шевроле Лачетти» обстрелял скорую из травмата
11:19
В Петербурге задержали 18-летнего студента, причастного к многомилионному мошенничеству в отношении пенсионера
11:14
В Петербурге задержали сибиряка, оставившего пенсионерку с проспекта Энтузиастов без накоплений
11:06
«Динамо-СПб» проиграло команде «Муром» со счетом 1:2
11:03
Женская сборная Герценовского университета завоевала бронзу чемпионата Санкт-Петербурга по футболу
10:56
В Петербурге мужчина ранил ножом свою бывшую возлюбленную
10:15
В Петербурге двоих молодых людей задержали за издевательства над голубем
10:07
Беглов принял участие в открытии бюста адмиралу Нахимову и закладке «Капсулы памяти»
11:01
В День Военно-Морского Флота Александр Беглов возложил цветы к Медному всаднику и памятнику адмиралу Ушакову
12:46
В Петербурге открыли мемориальную доску адмиралу Герою Советского Союза Николаю Кузнецову
12:39
В Петербурге задержали 19-летнего курьера мошенников
12:34
В Петербурге задержана курьерша телефонных мошенников
12:30
В Петербурге задержали юношу, работавшего на мошенников
10:19
Основательница Wildberries прокомментировала атаку БПЛА на склады компании
12:50
В Рыбацком автобус сбил самокатчика
12:44
В Ломоносове женщина на иномарке сбила подростка на питбайке
11:13
На базе Герценовского университета создадут центр физической реабилитации.
10:44
Новым гендиректором киностудии «Ленфильм» стал Дмитрий Давиденко
10:38
Выставка «Лица Победы. Связь поколений»
10:18
На КАД иномарка насмерть сбила переходившего дорогу мужчину
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Беглов и Бельский приняли участие в богослужении, посвящённом памяти святого князя Владимира

Беглов и Бельский приняли участие в богослужении, посвящённом памяти святого князя Владимира

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов и Александр Бельский приняли участие в торжественном богослужении, посвящённом памяти святого князя Владимира

28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира и День Крещения Руси, губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский посетили торжественное богослужение в Князь-Владимирском соборе. Возглавил службу митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

«Сегодня вся Россия и весь православный мир отмечает День Крещения Руси. Чтобы свершить его, святой равноапостольный князь Владимир приложил много усилий. Непростая у него была миссия: собрать разные племена и земли, объединить в единую Русь. Именно благодаря князю Владимиру и Божьей помощи мы стали теми, кто мы есть сегодня – православными», – сказал Александр Беглов.

В рамках общероссийской акции, посвященной Крещению, в полдень с колокольни собора раздался колокольный звон «Слава Тебе, Боже». Эта акция, проходящая по благословению Патриарха Кирилла с 2012 года, традиционно объединяет храмы и монастыри Русской Православной Церкви.

В соборе также проходит праздник «Владимирская купель» с концертом и ярмаркой для семейного отдыха.

Вечером, в 19:00, у стен собора состоится премьера духовной оперы «Святой князь Владимир – Креститель Руси», которая исследует духовный путь князя и значение принятия им христианства для становления русской цивилизации. Художественным руководителем постановки является народная артистка России Лариса Гергиева, композитор и автор либретто — Грайр Ханеданьян, а автором идеи — настоятель собора иерей Илия Макаров.

День Крещения Руси, 28 июля, совпадает с Днем памяти князя Владимира, крестившего Русь в 988 году. Эта дата с 2010 года имеет статус государственной памятной даты. Князь-Владимирский собор, расположенный на Петроградской стороне, является одним из старейших петербургских храмов, посвященных крестителю Руси.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

12-07-2022, 13:02
В Петропавловском соборе прошло богослужение в День апостолов Петра и Павла
27-07-2015, 09:42
Праздничные мероприятия в честь 1000-летия памяти князя Владимира проходят в Северной столице
12-09-2022, 14:35
Александр Бельский принял участие в праздничных мероприятиях в честь Дня перенесения мощей Александра Невского
28-07-2025, 13:04
Губернатор поздравил жителей Петербурга с Днем Крещения Руси
12-07-2024, 20:44
В Петропавловском императорском соборе Петропавловской крепости состоялось торжественное богослужение в честь Дня святых апостолов Петра и Павла
6-09-2019, 14:15
Лекция «Победоносное имя в истории. Святой благоверный князь Александр Невский»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 14:08
В Петербурге задержан виновник смертельного ДТП с байкером на Маршала Жукова
23-07-2026, 12:50
В Рыбацком автобус сбил самокатчика
23-07-2026, 12:44
В Ломоносове женщина на иномарке сбила подростка на питбайке
23-07-2026, 10:18
На КАД иномарка насмерть сбила переходившего дорогу мужчину
Наверх