Беглов и Бельский приняли участие в богослужении, посвящённом памяти святого князя Владимира

28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира и День Крещения Руси, губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский посетили торжественное богослужение в Князь-Владимирском соборе. Возглавил службу митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

«Сегодня вся Россия и весь православный мир отмечает День Крещения Руси. Чтобы свершить его, святой равноапостольный князь Владимир приложил много усилий. Непростая у него была миссия: собрать разные племена и земли, объединить в единую Русь. Именно благодаря князю Владимиру и Божьей помощи мы стали теми, кто мы есть сегодня – православными», – сказал Александр Беглов.

В рамках общероссийской акции, посвященной Крещению, в полдень с колокольни собора раздался колокольный звон «Слава Тебе, Боже». Эта акция, проходящая по благословению Патриарха Кирилла с 2012 года, традиционно объединяет храмы и монастыри Русской Православной Церкви.

В соборе также проходит праздник «Владимирская купель» с концертом и ярмаркой для семейного отдыха.

Вечером, в 19:00, у стен собора состоится премьера духовной оперы «Святой князь Владимир – Креститель Руси», которая исследует духовный путь князя и значение принятия им христианства для становления русской цивилизации. Художественным руководителем постановки является народная артистка России Лариса Гергиева, композитор и автор либретто — Грайр Ханеданьян, а автором идеи — настоятель собора иерей Илия Макаров.

День Крещения Руси, 28 июля, совпадает с Днем памяти князя Владимира, крестившего Русь в 988 году. Эта дата с 2010 года имеет статус государственной памятной даты. Князь-Владимирский собор, расположенный на Петроградской стороне, является одним из старейших петербургских храмов, посвященных крестителю Руси.