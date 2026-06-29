В Петербурге стартовал ремонт Невского проспекта

28 июня в Петербурге начались ремонтные работы на Невском проспекте, охватывающие отрезок от площади Восстания до площади Александра Невского.

Для ускорения восстановления покрытия и снижения дискомфорта для горожан движение транспорта будет перекрываться поэтапно по следующему графику:

с 28 июня по 6 июля — на участке от площади Восстания до улицы Исполкомской;

с 7 по 13 июля — на участке от улицы Исполкомской до площади Александра Невского.

В период проведения работ маршруты ряда автобусов и троллейбусов будут изменены. При планировании перемещений по центральной части города необходимо учитывать данные корректировки.

Актуальную информацию о движении общественного транспорта можно найти на официальном портале СПб ГКУ «Организатор перевозок» по адресу: orgp.spb.ru/2026−198/.

Водителям и пассажирам рекомендуется быть внимательными и заранее подбирать пути объезда.