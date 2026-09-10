В Парголово охранник апарт-отеля выстрелил в мужчину из сигнального пистолета

Накануне днем, 9 сентября около 13:40 к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация от 38-летнего водителя о том, что в посёлке Парголово охранник произвёл выстрел из пистолета в его сторону.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что 9 сентября около 13:35 в ходе произошедшей ссоры из-за проезда автомобиля на охраняемую территорию охранник произвёл выстрел из сигнального пистолета в направлении ног водителя.

На месте происшествия полицейские по подозрению в совершении указанного преступления задержали 40-летнего охранника. При задержании у него изъяли сигнальный пистолет.

В отношении задержанного составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, он помещён в специальное помещение для задержанных лиц.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.