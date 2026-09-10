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Питерец.ру » Происшествия » В Парголово охранник апарт-отеля выстрелил в мужчину из сигнального пистолета

В Парголово охранник апарт-отеля выстрелил в мужчину из сигнального пистолета

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали охранника апарт-отеля, выстрелившего из сигнального пистолета в посёлке Парголово

Накануне днем, 9 сентября около 13:40 к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация от 38-летнего водителя о том, что в посёлке Парголово охранник произвёл выстрел из пистолета в его сторону.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что 9 сентября около 13:35 в ходе произошедшей ссоры из-за проезда автомобиля на охраняемую территорию охранник произвёл выстрел из сигнального пистолета в направлении ног водителя. 

На месте происшествия полицейские по подозрению в совершении указанного преступления задержали 40-летнего охранника. При задержании у него изъяли сигнальный пистолет. 

В отношении задержанного составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, он помещён в специальное помещение для задержанных лиц. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Выборгский район, стрельба
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