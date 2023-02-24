В Ленобласти на выходных ожидается метель и снег

По данным Северо-Западного УГМС, 25 февраля в Ленобласти ожидается облачная, с прояснениями погода. Температура воздуха ночью составит от минус четырех до минус девяти градусов, местами похолодает до минус 12-ти. Днем температура будет колебаться между минус одним и минус шестью градусами.

Небольшой снег пройдет в большинстве районов. Более интенсивные осадки прогнозируют в южных районах. Ночью и утром возможен туман. Восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с и днем разойдется до 6-11 м/с. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем слабо повышаться. Водителей предупреждают о гололедице.

В воскресенье, 26 февраля, ожидаются метель и осадки в виде снега. Ветер разгуляется с порывами до 15-18 м/с. Обстановка на дорогах будет сложной.

К понедельнику метель пройдет, но останутся умеренный снег и ветер с порывами 15 м/с.