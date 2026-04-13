На развязке КАД с Пулковским шоссе на неделю ограничат пропускную способность съезда в аэропорт

ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» информирует: из-за ремонта на 68-м км трассы А-118 КАД (Кольцевая автодорога вокруг Санкт-Петербурга) на развязке с Пулковским шоссе временно уменьшат пропускную способность съезда №5.

С 14 по 21 апреля попеременно закроют одну из двух полос на съезде с внутренней стороны КАД на Пулковское шоссе в сторону Ленинградской области и аэропорта Пулково для устранения колейности асфальта. Об этом заявил руководитель территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Ремонт проведут по утвержденной и согласованной схеме организации движения.

Установят временные знаки, водоналивные барьеры вокруг зоны работ и световую сигнализацию с дежурными фонарями.

О закрытии полосы сообщат табло и знаки переменной информации в автоматизированной системе КАД.

«Работы организуют круглосуточно, в две смены. Даты могут сдвинуть из-за погоды», — уточнил Пузыревский.