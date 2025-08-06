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Питерец.ру » Общество » На трассе «Кола» на полтора месяца ограничат движение транспорта на путепроводе

На трассе «Кола» на полтора месяца ограничат движение транспорта на путепроводе

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области на полтора месяца ограничат пропускную способность на путепроводе

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о предстоящих ограничениях движения на 40-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с городами Петрозаводск, Мурманск и пограничным пунктом с Норвегией. Ограничения затронут участок, проходящий по Всеволожскому району Ленинградской области.

Как пояснил Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», причиной введения ограничений является проведение работ по замене деформационных швов и восстановлению пришовных зон на путепроводе, расположенном над железнодорожной линией Мельничный Ручей – Невская Дубровка. В период с 12 августа по 20 сентября планируется полное перекрытие двух из четырех полос движения. Движение будет перенаправлено на встречную полосу, организовано по одной полосе в каждом направлении. Путепровод находится в границах Морозовского городского поселения, неподалеку от Ладожского моста и города Кировск.

Работы будут проводиться в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтирована световая сигнализация.

Пузыревский также сообщил, что работы будут вестись круглосуточно в три смены. На период перекрытия полос будет введено ограничение скорости до 50 км/ч на оставшихся полосах. При неблагоприятных погодных условиях сроки проведения работ могут быть скорректированы.

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