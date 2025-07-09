ента новостей

15:57
На трассе «Кола» в районе Разметелево до 1 ноября ограничат пропускную способность на путепроводе
15:53
На КАД между вантовым мостом и развязкой с Московским шоссе перекроют две полосы
13:27
В Ленобласти мужчину изобличили в серии краж из супермаркетов
12:11
На КАД в ДТП с грузовиком погиб пассажир «Шевроле Авео» и двое пострадали
12:08
В Петербурге задержали мужчину, обокравшего студента
12:05
Пенсионерка с Васильевского острова потеряла квартиру после звонков мошенников
10:12
Импортозамещение дает плоды
09:52
Власти Петербурга доказали свою эффективность
09:46
Сколько детей родилось благодаря ЭКО?
09:38
В Петербурге хотят изменить налогообложение для такси и каршеринга
22:56
Роман Вега и Жерсон – аргентинский и бразильский новички футбольного «Зенита»
16:52
Победа «Зенита-2» в Раменском: Тимур Иванов заработал пенальти, отдал результативную передачу и сам установил итоговый счёт 3:1
13:12
В Петербурге введут транспортные ограничения на время проведения соревнований по триатлону «Медный всадник»
12:16
В Ленобласти ревнивец с друзьями похитил своего соперника и вывез в багажнике в лес
12:09
В Бокситогорском районе в ДТП с грузовиком погибла пассажирка «Ниссан Тиида»
12:04
В Приморском районе задержали двоих дебоширов в троллейбусе 
12:01
В Красногвардейском районе грузовик насмерть сбил пенсионера
11:58
В Петербурге ищут участников конфликта у алкомарткета на улице Марата
11:42
В Петербурге группа молодых людей избила доставщика продуктов
11:38
В Ленобласти задержали вора-рецидивиста, угнавшего иномарку в Парголово
11:35
В Калининском районе дорожный конфликт закончился госпитализацией и уголовным делом
10:26
Жители Петербурга массово проходят медицинские обследования
10:14
Госдума обсуждает идею масштабирования «коробок Беглова»
10:03
Браки в Петербурге: какова тенденция
09:54
«Пулково» снова заработал
01:47
Российские шахматистки Гунина, Чарочкина и Шухман прошли первый барьер на Кубке мира в Батуми
23:02
Мирра Андреева и Людмила Самсонова вышли в четвертьфинал Уимблдона вслед за Кареном Хачановым и Анастасией Павлюченковой
19:44
Обновленная выставка "Романовы" ждет юных любителей истории России
13:43
Между Санкт-Петербургом и Москвой пустят 3 дополнительных поезда
13:34
В Петербурге неизвестные избили женщину — водителя троллейбуса
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На трассе «Кола» в районе Разметелево до 1 ноября ограничат пропускную способность на путепроводе

На трассе «Кола» в районе Разметелево до 1 ноября ограничат пропускную способность на путепроводе

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе Р-21 «Кола» в районе Разметелево до 1 ноября ограничат пропускную способность на путепроводе

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о грядущем ограничении пропускной способности на путепроводе, расположенном на 22-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола», вблизи деревни Разметелево Всеволожского района Ленинградской области.

Ограничения связаны с масштабными ремонтными работами, включающими замену поврежденных балок пролетного строения, деформационных швов, гидроизоляции, асфальтобетонного покрытия и лестничных сходов. Также будет проведен локальный ремонт железобетонных поверхностей опор, нанесение дорожной разметки и покраска перильного ограждения. Ремонт проводится в рамках восстановления путепровода, проходящего над автодорогой 41К-078 «Санкт-Петербург – Завод им. Свердлова – Всеволожск».

По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, с 14 июля по 1 ноября будет организован перепуск движения на встречную полосу. Транспорт будет двигаться по двум полосам в каждом направлении, с сужением их ширины.

Ремонтные работы будут организованы в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация.

Работы на путепроводе будут вестись круглосуточно, в две смены, с поэтапным ограничением пропускной способности. Сначала ремонт будет проводиться на одной половине путепровода, затем на другой. На период перекрытия полос будет введено ограничение скорости до 50 км/ч. Возможно внесение корректировок в график работ в зависимости от погодных условий, подчеркнул Пузыревский.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

1-07-2025, 20:05
На трассе «Кола» на два месяца ограничат пропускную способность на двух путепроводах одновременно
11-10-2021, 18:58
В Ленобласти на «Сортавала» ограничат пропускную способность
31-01-2022, 08:55
На «Кола» ограничат пропускную способность
18-06-2025, 17:04
На путепроводе через железную дорогу «Тосно - Новолисино» перекроют одну полосу
23-07-2024, 12:07
На трассе «Сортавала» ограничат пропускную способность в районе поселка Лососёво
24-01-2022, 22:15
На трассе «Кола» в Ленобласти ограничат пропускную способность

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:11
На КАД в ДТП с грузовиком погиб пассажир «Шевроле Авео» и двое пострадали
Вчера, 12:09
В Бокситогорском районе в ДТП с грузовиком погибла пассажирка «Ниссан Тиида»
Вчера, 12:01
В Красногвардейском районе грузовик насмерть сбил пенсионера
7-07-2025, 11:23
В Ленобласти в ДТП погиб 16-летний байкер
Наверх