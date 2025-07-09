На трассе «Кола» в районе Разметелево до 1 ноября ограничат пропускную способность на путепроводе

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о грядущем ограничении пропускной способности на путепроводе, расположенном на 22-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола», вблизи деревни Разметелево Всеволожского района Ленинградской области.

Ограничения связаны с масштабными ремонтными работами, включающими замену поврежденных балок пролетного строения, деформационных швов, гидроизоляции, асфальтобетонного покрытия и лестничных сходов. Также будет проведен локальный ремонт железобетонных поверхностей опор, нанесение дорожной разметки и покраска перильного ограждения. Ремонт проводится в рамках восстановления путепровода, проходящего над автодорогой 41К-078 «Санкт-Петербург – Завод им. Свердлова – Всеволожск».

По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, с 14 июля по 1 ноября будет организован перепуск движения на встречную полосу. Транспорт будет двигаться по двум полосам в каждом направлении, с сужением их ширины.

Ремонтные работы будут организованы в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация.

Работы на путепроводе будут вестись круглосуточно, в две смены, с поэтапным ограничением пропускной способности. Сначала ремонт будет проводиться на одной половине путепровода, затем на другой. На период перекрытия полос будет введено ограничение скорости до 50 км/ч. Возможно внесение корректировок в график работ в зависимости от погодных условий, подчеркнул Пузыревский.