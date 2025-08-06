На развязке КАД с Шафировским проспектом полностью перекроют съезд

Согласно информации, предоставленной ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с проведением дорожных работ на 38-м километре федеральной трассы А-118, известной как Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга (КАД), будет полностью закрыт съезд № 3 на транспортной развязке с Шафировским проспектом.

Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», заявил, что в период с 16 по 20 августа движение транспортных средств по съезду № 3 с внешнего кольца на внутреннее кольцо КАД будет полностью приостановлено для проведения работ по устранению колейности дорожного покрытия.

Указанные работы будут осуществляться в соответствии с утвержденной и согласованной схемой организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры для ограждения рабочей зоны и смонтирована световая сигнализация, включая сигнальные фонари дежурного освещения.

Работы будут проводиться круглосуточно в две смены. Следует учитывать, что сроки выполнения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.

Кроме того, Пузыревский сообщил, что в период с 20 по 26 августа будет попеременно перекрываться одна из двух полос движения на съезде № 6-2 с внешнего кольца КАД на Шафировский проспект в направлении Санкт-Петербурга.