На развязке КАД с Таллинским шоссе на пять дней полностью перекроют съезд в Красное Село

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения на участке федеральной трассы А-118, известной как Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга (КАД). В связи с проведением ремонтных работ на 80-м километре магистрали, на развязке с Таллинским шоссе (А-180 «Нарва»), будет полностью закрыт для проезда съезд № 7.

По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, с 9 по 14 июля будет приостановлено движение транспортных средств, следующих с внутреннего кольца КАД в направлении Ленинградской области по Таллинскому шоссе, в сторону Красного Села. Причина – необходимость устранения колейности дорожного покрытия.

Организация дорожного движения на участке проведения работ будет осуществляться в соответствии с утвержденной схемой, согласованной с соответствующими инстанциями. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие зону ремонта, а также световая сигнализация, включая сигнальные фонари.

Пузыревский отметил, что работы будут вестись круглосуточно, в две смены. Информация о перекрытии съезда будет отображаться на электронных табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. Подчеркивается, что сроки выполнения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.