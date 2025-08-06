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Полицейские провели профилактический рейд против «обочечников»

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Опубликовал: Антон78
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Сотрудники ГАИ провели профилактический рейд против «обочечников»

С наступлением дачного сезона, когда транспортные артерии, соединяющие Санкт-Петербург и Ленинградскую область, перегружены, активизируются водители, пренебрегающие правилами дорожного движения, а именно – использующие обочины для объезда пробок.

Подобные действия, вполне объяснимо, вызывают негативную реакцию со стороны законопослушных участников дорожного движения, поскольку нарушители не только пытаются миновать затор, но и впоследствии создают помехи при возвращении в основной поток. Зачастую это становится причиной возникновения конфликтных ситуаций на дороге.

В течение прошлой недели Государственная инспекция безопасности дорожного движения усилила контроль на ключевых магистралях региона, проведя специализированный рейд, направленный на выявление и пресечение подобных нарушений.

В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции было зафиксировано 851 случай движения по обочине: 721 в Санкт-Петербурге и 130 в Ленинградской области.

В отношении всех нарушителей были составлены административные протоколы по статье 12.15.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, предусматривающей наложение штрафа в размере 2250 рублей.

Следует помнить, что обгон по обочине является грубым нарушением ПДД, способным спровоцировать возникновение аварийных ситуаций, так как обочина не предназначена для постоянного движения транспортных средств и служит, в первую очередь, для обеспечения безопасности в случае вынужденной остановки или передвижения пешеходов.

Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения!

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