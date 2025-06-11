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Питерец.ру » Общество » В Петербурге и Ленобласти сотрудники ГАИ искали водителей-должников

В Петербурге и Ленобласти сотрудники ГАИ искали водителей-должников

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Опубликовал: Антон78
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Сотрудники ГАИ провели рейд по выявлению автомобилистов, не исполняющих обязанности по уплате административных штрафов за нарушения ПДД

В течение недельного специализированного мероприятия сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения провели проверку около 5 тысяч транспортных средств.

Значительная часть проверенных водителей, а именно свыше 3 тысяч человек, имели незначительные долги по неоплаченным штрафам за нарушение правил дорожного движения. Им были переданы официальные извещения и оформлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.25 части 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, касающейся несвоевременной уплаты административного штрафа.

Более строгие меры были применены Госавтоинспекцией в отношении примерно ста лиц, систематически уклоняющихся от уплаты штрафов, накопивших значительные суммы задолженности и игнорировавших установленные сроки оплаты.

В отношении 16 злостных нарушителей было принято решение об изъятии транспортных средств. Автомобили были конфискованы сотрудниками дорожной полиции и переданы в распоряжение службы судебных приставов для осуществления исполнительных процедур и применения мер принудительного взыскания.

Дополнительно, 25 автовладельцев, осознав серьезность ситуации и опасаясь возможных санкций, произвели оплату имеющихся задолженностей непосредственно на месте проведения проверки. Общая сумма произведенных выплат составила более 4,2 миллиона рублей.

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