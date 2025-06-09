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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские выявили стритрейсеров с признаками опьянения

В Петербурге полицейские выявили стритрейсеров с признаками опьянения

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Опубликовал: Антон78
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В Петербурге полиция выявила 7 стритрейсеров, у которых имелись внешние признаки опьянения

В прошедший уик-энд сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области организовали профилактические действия на территории Крестовского острова, где произошло скопление автолюбителей, увлеченных экстремальным стилем вождения и уличными гонками.

В ходе осуществления инспекционных мероприятий сотрудниками полиции было принято решение о перемещении двенадцати транспортных средств на специализированную стоянку в связи с возникшими подозрениями относительно неправомерного изменения идентификационных номеров агрегатов. В случае подтверждения факта подмены номеров, в отношении владельцев данных автомобилей будут инициированы уголовные дела в соответствии со статьей 326 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, на штрафную стоянку был эвакуирован мопед, принадлежащий одному из участников несанкционированного дрифта. Выяснилось, что водитель мототранспортного средства не имел законного права на управление им в силу своего несовершеннолетнего возраста.

Сотрудники правоохранительных органов также провели проверку водителей. Семеро из них были направлены на медицинское освидетельствование в связи с обнаружением у них явных признаков состояния опьянения.

Проведение подобных профилактических мероприятий обусловлено тем, что несанкционированные встречи любителей автомобильного спорта, как правило, сопровождаются серьезными нарушениями правил дорожного движения и создают реальную угрозу для жизни и здоровья как самих участников дрифта, так и зрителей, а также пешеходов.

В частности, в ночь на воскресенье два участника заезда не смогли соблюсти правила дорожного движения и допустили столкновение. Восемнадцатилетний водитель автомобиля «Ауди-80», передвигаясь по территории парковки от набережной Гребного канала в направлении Футбольной аллеи, не справился с управлением транспортным средством и допустил столкновение с автомобилем «БМВ», которым управляла восемнадцатилетняя девушка, двигавшимся справа. В результате дорожно-транспортного происшествия один из автомобилей совершил наезд на два припаркованных рядом транспортных средства. По данному факту проводится проверка.

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