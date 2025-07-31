ента новостей

10:09
Досуг петербуржцев: как бы город жил без работы?
09:56
В Петербурге фитнес становится дороже: анализ цен на спортивные услуги
09:50
Массовый мор рыбы зафиксирован в Ленобласти
09:38
Беглов и Мединский согласовали меры поддержки патриотических инициатив в сфере искусства
01:31
«Зенит» победил «Ахмат» в матче Кубка России: автором победного гола стал Лусиано Гонду
20:36
Speedtest больше недоступен в России
20:34
Открытие выставки "Память, застывшая в камне. Битва за Ленинград"
20:12
В городе Пушкин «Камаз» сбил трехлетнего ребенка
19:31
Восьмикратный чемпион России по шахматам Пётр Свидлер проиграл шоу-матч 14-летнему турецкому гроссмейстеру Эрдогмушу в Марселе
18:42
Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер погибла в горах в Пакистане из-за внезапного камнепада
14:51
В Ленобласти в поселке Кобринское произошло смертельное ДТП
14:19
В Ленобласти задержали поджигателя дома в Новолисино
14:10
В Шлиссельбурге задержали двоих стрелков на набережной Малоневского канала
14:06
В Петербурге поймали курьера мошенников, подозреваемого в обмане пенсионерки с Ситцевой улицы
14:04
На улице Доблести водитель иномарки переехал лежащего на дороге мужчину
13:35
В Петербурге поймали подозреваемого в нападении на прохожего на проспекте Большевиков
13:33
В Дегтярном переулке молодой человек выстрелил из пистолета в водителя такси
13:26
В Петербурге задержали стрелявшего на улице Тамбасова
12:07
В Петербурге с 1 августа в пяти районах ограничат движение
12:00
В Петербурге объявили «оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары
11:55
В Петербурге присвоили почетные звания взрослым и детским творческим коллективам
11:12
В Пушкине мужчина попытался поджечь отделение банка
11:06
В Петербурге ликвидирован подпольный оружейных цех
09:56
Популярные направления для путешествий с питомцами: каков выбор россиян
09:45
Северо-Западное таможенное управление внесло значительный вклад в бюджет РФ
09:28
Вложения в образование: ремонт двух вузов Петербурга обойдется в 85 млн. рублей
09:10
Петербург в лидерах по количеству выпущенных кредитных карт
22:45
Разыгрывающий гандбольного «Зенита» и главный тренер команды Дмитрий Торгованов вошли в символическую сборную по итогам «золотого» для петербургского клуба сезона – 2024/2025
20:11
Стрельба на Парк-авеню стала самой смертоносной в Нью-Йорке за последние 25 лет
19:26
VR-музей «Интерактив» представил новые виртуальные экскурсии по Санкт-Петербургу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Досуг петербуржцев: как бы город жил без работы?

Досуг петербуржцев: как бы город жил без работы?

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
Исследование: чем бы занимались жители Санкт-Петербурга, если бы не необходимость трудиться? 

Что бы делали жители Северной столицы, если бы им не приходилось тратить время на работу? Этот вопрос стал предметом изучения «Питерец.ру», результаты которого позволяют заглянуть в возможные сценарии досуга и саморазвития петербуржцев.

Если предположить, что необходимость зарабатывать на жизнь отпала, многие посвятили бы себя творчеству, путешествиям и самообразованию. Культурная столица, несомненно, расцвела бы еще больше, благодаря новым проектам и инициативам.

Опрос показал, что часть горожан с удовольствием занялась бы благотворительностью и волонтерством, стремясь внести свой вклад в улучшение жизни общества. Другие использовали бы освободившееся время для укрепления здоровья, занятий спортом и активного отдыха на природе. Немало тех, кто мечтает о возможности больше времени проводить с семьей и друзьями, наслаждаясь общением и совместными развлечениями.

В целом, отсутствие необходимости работать открыло бы перед петербуржцами широкие перспективы для самореализации и развития, способствуя превращению города в центр культурного и интеллектуального притяжения. Однако это всего лишь мечты, а в реальности людям приходится работать.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

27-03-2025, 10:28
Беглов о победителях премии «Город в лицах»
21-11-2024, 08:56
Петербуржцы перерабатывать не хотят
2-05-2022, 20:54
Компания "Диссертация"
19-02-2022, 08:43
Расходов стало больше
3-07-2025, 11:44
Гатчина сегодня: жизнь в городе, инфраструктура, перспективы развития
10-06-2022, 09:00
Хотят зарабатывать больше

Происшествия на дорогах

Вчера, 20:12
В городе Пушкин «Камаз» сбил трехлетнего ребенка
Вчера, 14:51
В Ленобласти в поселке Кобринское произошло смертельное ДТП
Вчера, 14:04
На улице Доблести водитель иномарки переехал лежащего на дороге мужчину
27-07-2025, 23:27
В Лужском районе иномарка насмерть сбила 12-летнего подростка
Наверх