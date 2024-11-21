Петербуржцы перерабатывать не хотят

Стандартная рабочая неделя – 40 часов. Все, что больше этого – переработка. Кто-то готов работать сверх установленной нормы, другие – нет. Специалисты Superjob провели данное исследование в СПб.

«Питерец.ру» сообщает, что примерно половина опрошенных петербуржцев не готовы к переработкам. Причем они не намерены это делать даже за хорошую оплату труда. Примечательно, что так в основном отвечали люди с доходом до 50 тыс. руб.

41% опрошенных не исключили возможности работать сверхурочно, если получат за это достойные деньги. И лишь 6% петербуржцев готовы работать даже по 80 часов – как правило, это люди, получающие от 100 тыс. руб. Выходит, готовность к переработкам зависит и от заработка человека.