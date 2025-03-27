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Питерец.ру » Общество » Беглов о победителях премии «Город в лицах»

Беглов о победителях премии «Город в лицах»

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
lentv24.ru
Губернатор Петербурга отметил высокий уровень профессионализма специалистов, которым вручена премия «Город в лицах»

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор СПб Александр Беглов выразил благодарность жителям города за высокую оценку работы специалистов, которые вносят вклад в улучшение качества жизни в Петербурге. Это победители премии «Город в лицах».

По словам градоначальника, горожане выбрали профессионалов, добросовестно выполняющих свою работу и делающих жизнь в городе лучше. Александр Беглов подчеркнул, что поддержка жителей является важным стимулом для развития СПб и повышения эффективности работы всех городских служб. Он отметил, что благодаря активному участию горожан удается выявлять и поддерживать тех, кто вносит значительный вклад в развитие Петербурга.

Губернатор также выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся достичь еще больших успехов в благоустройстве города, развитии инфраструктуры и повышении качества жизни петербуржцев.

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