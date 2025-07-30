Популярные направления для путешествий с питомцами: каков выбор россиян

«Питерец.ру» сообщает, что российские путешественники, не желающие расставаться со своими питомцами во время отпуска, чаще всего выбирают для поездок два конкретных региона. Аналитики туристической отрасли выявили, что наибольшей популярностью среди любителей путешествий с животными пользуются Карелия и Ленинградская область. Эти направления лидируют по количеству бронирований жилья, где разрешено размещение с домашними животными.

Эксперты связывают такую популярность с несколькими факторами. Во-первых, в этих регионах хорошо развита туристическая инфраструктура, предлагающая широкий выбор отелей, гостевых домов и апартаментов, лояльных к постояльцам с животными. Во-вторых, климатические условия и разнообразие ландшафтов делают эти регионы привлекательными для отдыха. Также в указанных регионах активно развивается сфера услуг для домашних животных.