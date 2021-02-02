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Питерец.ру » Общество » Путешествие с питомцами

Путешествие с питомцами

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербург желают приезжать вместе с животными

Собака, кошка или другое домашнее животное становится для многих как член семьи. Люди нередко берут своих питомцев даже в поездки.

«Питерец.ру» сообщает, что Петербург оказался в числе наиболее популярных российских городов, которые посещают такие туристы. Из опрошенных людей каждый десятый намеревается приехать в Петербург с животным.

Лидером этого рейтинга оказалась Ялта. Туристы с домашними животными в основном едут именно туда. 2-е и 3-е место в этом списке заняли Сочи и Гагра. 4-е месте занял Петрозаводск, оказавшийся выше Северной столицы.

Еще в топ-10 вошли Ростов-на-Дону, Москва, Зеленоград, Казань и Осташков. Люди, путешествующие с животными, обычно останавливаются в отелях. Квартиры и дома используются такими туристами гораздо реже.

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