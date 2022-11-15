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Питерец.ру » Общество » Почему стало много животных?

Почему стало много животных?

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Петербуржцы стали чаще сталкиваться с животными

«Питерец.ру» сообщает, что жители Северной столицы периодически сталкиваются с дикими животными. Причем в последнее время представители животного мира стали чаще появляться в черте города. Это лисы, зайцы, кабаны и другие обитатели фауны.

Биологи считают, что причиной тому становятся сами люди. Город постепенно движется к животным, захватывая территории их обитания. Интенсивная застройка приводит к частым встречам с животными.

Звери живут инстинктами и невольно возвращаются в места, где когда-то обитали. Еще животных привлекает еда. Например, в Сестрорецке кабаны регулярно приходят на берег Финского залива.

Специалисты считают, что при освоении новых пространств следует привлекать для консультаций биологов. Это помогло бы избежать многих проблем.

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