Почему стало много животных?

«Питерец.ру» сообщает, что жители Северной столицы периодически сталкиваются с дикими животными. Причем в последнее время представители животного мира стали чаще появляться в черте города. Это лисы, зайцы, кабаны и другие обитатели фауны.

Биологи считают, что причиной тому становятся сами люди. Город постепенно движется к животным, захватывая территории их обитания. Интенсивная застройка приводит к частым встречам с животными.

Звери живут инстинктами и невольно возвращаются в места, где когда-то обитали. Еще животных привлекает еда. Например, в Сестрорецке кабаны регулярно приходят на берег Финского залива.

Специалисты считают, что при освоении новых пространств следует привлекать для консультаций биологов. Это помогло бы избежать многих проблем.