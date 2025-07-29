В Петербурге Дом Радио ждет реставрация: культурное наследие обретет новую жизнь

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге планируется проведение реставрации Дома Радио. Это знаковое сооружение, имеющее огромное культурное значение для города, подвергнется масштабным работам по восстановлению.

Цель реставрации – сохранить исторический облик здания и обеспечить его дальнейшее использование в качестве важного культурного центра. В ходе работ будут обновлены внутренние помещения и инженерные системы.

Реставрация позволит сохранить уникальный архитектурный ансамбль и сделать его более привлекательным для посетителей и жителей города. Этот проект подчеркивает стремление города к сохранению своего богатого культурного наследия.