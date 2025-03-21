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Питерец.ру » Общество » В СПб сохраняют историко-культурное наследие

В СПб сохраняют историко-культурное наследие

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
В городе продолжаются работы по реставрации памятников регионального значения

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге продолжается работа по сохранению историко-культурного наследия. Памятники регионального значения требуют особого внимания и больших расходов. Так, в последние 5 лет на капремонт таких зданий было выделено 36 млрд. руб.

Городские службы проводят комплексные реставрационные работы, чтобы сохранить для будущих поколений облик значимых архитектурных объектов. В рамках программы специалисты занимаются очисткой поверхностей, восстановлением поврежденных элементов и укреплением конструкций.

Особое внимание уделяется памятникам, которые являются символами города и отражают его историю. Работы ведутся с учетом всех требований и норм, чтобы сохранить аутентичность и целостность каждого объекта. Благодаря усилиям специалистов многие памятники обретают новую жизнь и продолжают радовать горожан и гостей Северной столицы своей красотой и величием.

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