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Питерец.ру » Культура » Шлиссельбург встретит 700-летие масштабной программой реставрации

Шлиссельбург встретит 700-летие масштабной программой реставрации

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Шлиссельбург встретит 700-летие масштабной программой реставрации петровского наследия – комплекса гидротехнических сооружений и зданий исторического центра

Шлиссельбург встретит 700-летие масштабной программой реставрации петровского наследия – комплекса гидротехнических сооружений и зданий исторического центра города.

В Международный день музеев заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой в партнерстве с Российским обществом «Знание» провел в музее истории Шлиссельбурга экскурсию для школьников в рамках акции «Ночь музеев» и обсудил с молодежью необходимость сохранения и воссоздания исторического облика города. 

«Шлиссельбург сохраняет свой характер, свое лицо, прежде всего, благодаря каналам и связанной с ними инфраструктурой – мостам, шлюзам, набережным. В преддверии  700-летия Шлиссельбурга мы подготовили большую программу реставрации исторического центра. У нас уже заключен контракт на проектирование реставрационных работ в здании на улице Жука, 7, где в будущем разместится музей города Шлиссельбурга. Следующий шаг – подготовка проекта реставрации шлюза», — рассказал Владимир Цой. 

Ремонтно-реставрационные работы планируется начать с участка у Петровского моста. 

«Для представителей реставрационного сообщества радостно, когда объект, построенный два века назад, продолжает выполнять свою функцию. Это большая редкость. Вместе с тем, для регионального комитета по сохранению культурного наследия подобный опыт реставрации является вызовом. Реставрация таких объектов – очень сложный вопрос», — отметил В. Цой. 

По мнению самих школьников, которые приняли участие в обсуждении, сохранять памятники необходимо для того, чтобы история Шлиссельбурга была известна не только горожанам, но и тем, кто приезжает в город в качестве туристов.   

«Мне кажется, самим горожанам важно знать историю через личные переживания. Это помогает в формировании внутренней идентичности, основанной на личном восприятии, когда история города переплетается с личными историями людей, тогда люди начинают воспринимать себя неотъемлемой частью истории города. Этой цели служат музеи, и для этого мы будем заниматься реставрацией тех объектов, которые дошли до нашего времени», — подчеркнул Владимир Цой.
Источник: Администрация Ленобласти
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