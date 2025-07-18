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Питерец.ру » Культура » В Зеленогорске завершили реставрацию фасадов Казанской церкви

В Зеленогорске завершили реставрацию фасадов Казанской церкви

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Казанская церковь в Зеленогорске обрела свой первозданный вид

Завершились масштабные работы по реставрации фасадов Казанской церкви, расположенной в Зеленогорске по адресу Приморское шоссе, 547. Этот памятник федерального значения, представляющий собой значимую часть культурного наследия Санкт-Петербурга, преобразился благодаря программе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и финансированию из городского бюджета. Снятие строительных лесов с фасадов церкви накануне престольного праздника – Дня обретения образа Казанской Божией Матери, отмечаемого 21 июля, стало символичным завершением важного этапа реставрации.

Внутренние работы также находятся на завершающей стадии: восстанавливается историческая штукатурка оконных откосов. Это кропотливый процесс, требующий от реставраторов глубоких знаний и предельной точности. Каждая деталь, каждый фрагмент штукатурки подвергается тщательному анализу и восстановлению, чтобы максимально приблизить внешний вид церкви к ее первоначальному облику начала XX века.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул важность этого проекта, отметив, что реставрация Казанской церкви – это не просто ремонт здания, а возвращение к исторической памяти города, к его корням. Он акцентировал внимание на комплексном научном подходе, позволившем восстановить культовое сооружение в его первозданной красоте, очистив его от поздних, не соответствующих историческому облику, наслоений. По словам губернатора, реставрированная церковь демонстрирует способность Петербурга бережно хранить свое культурное наследие, подчеркивая роль города как хранителя традиций Северной Руси. Казанская церковь, восстановленная в своем историческом великолепии, стала символом Зеленогорска, напоминанием о богатой истории и архитектурном богатстве региона.

В ходе реставрации были проведены многочисленные и сложные работы. Фасады церкви были тщательно очищены от многолетних слоев цементной штукатурки, накопившейся за десятилетия. Этот процесс потребовал от реставраторов не только аккуратности, но и применения специальных технологий, чтобы не повредить подлежащие исторические слои. После удаления цемента был восстановлен исторический штукатурный слой, а также декоративные элементы: киоты, кокошники, карнизы и прочие архитектурные детали, придающие церкви неповторимый облик. Вниманию подверглись даже мельчайшие элементы декора, каждый из которых был тщательно очищен, отреставрирован или воссоздан на основе исторических образцов.

Значительные повреждения, полученные зданием во время Великой Отечественной войны, также были устранены. Гранитная облицовка цоколя, сильно пострадавшая от взрывов, была полностью восстановлена. В местах, где гранитный камень был полностью утрачен, были изготовлены и установлены новые гранитные вставки, идеально подобранные по цвету и текстуре к сохранившимся фрагментам. Реставраторы заделали все обнаруженные трещины, обеспечив герметизацию швов, что позволит защитить здание от дальнейшего разрушения и обеспечит его долговечность.

Помимо работы с каменными и штукатурными элементами, были отреставрированы металлические решетки и двери храма, защищая их от коррозии и придавая им первоначальный блеск. Особое внимание уделили реставрации главной входной дубовой двери с фрамугой – эта работа потребовала высокой квалификации и кропотливого труда. Древняя древесина была бережно очищена, укреплена и отреставрирована, возвращая двери их былое величие.

Наконец, вместо поздних деревянных крестов, не соответствовавших исторической иконографии, были установлены новые, выполненные в строгом соответствии с историческими образцами. Каждый крест был изготовлен с соблюдением всех канонов и традиций, что подчеркивает стремление реставраторов максимально точно воссоздать первоначальный облик Казанской церкви. В результате многомесячной кропотливой работы, Казанская церковь в Зеленогорске предстала перед жителями и гостями города в обновленном виде, сохранив свою историческую ценность и архитектурную красоту для будущих поколений.

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