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Питерец.ру » Общество » На трассе «Кола» в районе Разметелево дорожники ограничат пропускную способность

На трассе «Кола» в районе Разметелево дорожники ограничат пропускную способность

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На трассе «Кола» в районе Разметелево дорожные службы приступят к установке временных технических средств организации дорожного движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует об изменениях в организации движения на федеральной трассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с Мурманском и норвежской границей, в районе Всеволожского района Ленинградской области.

По словам Ильи Пузыревского, начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 25 июля на 22-м километре трассы Р-21 «Кола», вблизи деревни Разметелево, начнутся подготовительные работы по организации реверсивного движения на путепроводе. Подрядчик приступит к установке временных средств организации дорожного движения.

Основные работы, связанные с ограничением пропускной способности, стартуют 28 июля и будут проводиться в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения.

В период с 28 июля по 1 ноября будет организовано движение по встречной полосе. Транспортный поток будет направлен по двум полосам в каждом направлении, с уменьшением ширины полос. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация.

Ремонт путепровода, проходящего над региональной автодорогой 41К-078 «Санкт-Петербург – Завод им. Свердлова – Всеволожск», будет осуществляться круглосуточно в две смены. Работы будут проводиться поэтапно, сначала на одной половине проезжей части путепровода, затем на другой.

В рамках ремонта планируется замена поврежденных балок пролетного строения, двух деформационных швов, гидроизоляции, асфальтобетонного покрытия, лестничных сходов, локальный ремонт железобетонных поверхностей опор, нанесение дорожной разметки и покраска перильного ограждения.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район
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