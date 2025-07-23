На развязке КАД с Выборгским шоссе ограничат пропускную способность двух съездов

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временных ограничениях движения на 18-м километре федеральной трассы А-118, известной как Кольцевая автодорога вокруг Санкт-Петербурга (КАД), в районе пересечения с Выборгским шоссе. Это связано с проведением ремонтных работ.

По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, в рамках ремонта путепровода, расположенного над съездами развязки КАД и Выборгского шоссе, будет проводиться окраска железобетонных поверхностей пролётного строения с предварительной пескоструйной обработкой. В связи с этим, на каждом из съездов будет временно закрыта одна полоса движения. Также будет введено ограничение скорости до 40 км/ч. Ремонтные работы затронут путепровод, ведущий от гипермаркета «Максидом» к торговому комплексу «Китай город».

Работы будут проводиться с 25 июля по 19 августа в соответствии с утверждённой схемой организации дорожного движения. На участке будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры для ограждения рабочей зоны, а также смонтирована световая сигнализация.

Пузыревский подчеркнул, что введение ограничений необходимо для обеспечения безопасного монтажа временных конструкций, ограждений, строительных лесов и настилов, необходимых для проведения покрасочных работ.