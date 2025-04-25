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На трассе «Кола» в районе торгового центра «Мега» (Дыбенко) ограничат пропускную способность

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе Р-21 «Кола» в районе торгового центра «Мега» (Дыбенко) ограничат пропускную способность

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 13-ом километре трассы «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия), во Всеволожском районе будет ограниченна пропускная способность.

«В связи с производством работ по монтажу опор линии электроосвещения и фундаментов под рамные опоры, выполняемых в рамках строительства путепровода над проезжей частью Р-21«Кола», в период с 13 мая по 13 июля будет перекрыта для движения автомобильного транспорта одна полоса в направлении Санкт-Петербурга. На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении и переходно – скоростные полосы» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Движение в направлении Мурманска будет осуществляться в штатном режиме по двум полосам» - добавил Пузыревский.
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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