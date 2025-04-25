На трассе «Кола» в районе торгового центра «Мега» (Дыбенко) ограничат пропускную способность

«В связи с производством работ по монтажу опор линии электроосвещения и фундаментов под рамные опоры, выполняемых в рамках строительства путепровода над проезжей частью Р-21«Кола», в период с 13 мая по 13 июля будет перекрыта для движения автомобильного транспорта одна полоса в направлении Санкт-Петербурга. На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении и переходно – скоростные полосы» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.