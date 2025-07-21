Как дела с нарушениями в детских лагерях Ленобласти?

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленобласти выявлены массовые нарушения в работе детских лагерей. По результатам проверок контролирующих органов стало известно, что некоторые учреждения нарушают имеющиеся нормы. Таковых случаев оказалось более 180.

Были зафиксированы нарушения правил организации питания, санитарных условий проживания и безопасности пребывания детей. Также отмечены проблемы с кадровым составом и документацией.

Власти региона уже начали принимать меры по устранению выявленных нарушений. Руководству лагерей направлены предписания об устранении недостатков, а также усилен контроль за соблюдением имеющихся требований.