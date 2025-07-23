Купаться запрещено: все пляжи Петербурга признаны небезопасными

«Питерец.ру» сообщает, что все пляжные зоны Санкт-Петербурга признаны непригодными для купания. Соответствующее заключение опубликовано Роспотребнадзором после проведения плановых проверок качества воды и песка. Эксперты выявили превышение допустимых концентраций вредных веществ и микроорганизмов, что делает купание в водоемах города небезопасным для здоровья.

Представители Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют жителям и гостям города воздержаться от купания на городских пляжах. Также рекомендуется избегать использования воды из этих водоемов для питья и приготовления пищи. Ситуация находится под контролем, и ведомство проводит дополнительные исследования для выявления источников загрязнения и принятия мер по улучшению санитарной обстановки. О дате открытия пляжного сезона будет сообщено дополнительно.