Купаться хочется, а негде

В жаркую погоду многие люди предпочитают искупаться в речке или другом водоеме. Это помогает лучше пережить изматывающий зной. Однако важно, чтобы вода соответствовала необходимым нормам.

«Питерец.ру» сообщает, что представители Роспотребнадзора провели проверку воды в акваториях Северной столицы. В итоге было осмотрено 24 пляжа, где взято 144 пробы. Оказалось, что ни один образец не соответствует требуемым гигиеническим нормативам. Получается, что в водоемах Петербурга купаться нельзя. По крайней мере, в Роспотрбнадзоре рекомендуют этого не делать.

Купаться в таких водоемах небезопасно. Там можно подхватить какую-либо серьезную болезнь. Это может быть тиф, сальмонеллез или дизентерия. В каких-то случаях можно и вовсе заразиться холерой или вирусным гепатитом.

Как отнесется наш народ к подобным рекомендациям? Скорее всего, никак. Люди продолжат купаться, не взирая на такие сообщения. Народ откажется от купания в опасных водоемах только в случае ограничений.