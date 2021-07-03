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Питерец.ру » Общество » Купаться хочется, а негде

Купаться хочется, а негде

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Водоемы Петербурга оказались непригодными для купания

В жаркую погоду многие люди предпочитают искупаться в речке или другом водоеме. Это помогает лучше пережить изматывающий зной. Однако важно, чтобы вода соответствовала необходимым нормам.

«Питерец.ру» сообщает, что представители Роспотребнадзора провели проверку воды в акваториях Северной столицы. В итоге было осмотрено 24 пляжа, где взято 144 пробы. Оказалось, что ни один образец не соответствует требуемым гигиеническим нормативам. Получается, что в водоемах Петербурга купаться нельзя. По крайней мере, в Роспотрбнадзоре рекомендуют этого не делать.

Купаться в таких водоемах небезопасно. Там можно подхватить какую-либо серьезную болезнь. Это может быть тиф, сальмонеллез или дизентерия. В каких-то случаях можно и вовсе заразиться холерой или вирусным гепатитом.

Как отнесется наш народ к подобным рекомендациям? Скорее всего, никак. Люди продолжат купаться, не взирая на такие сообщения. Народ откажется от купания в опасных водоемах только в случае ограничений.

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