Здесь купаться нельзя

«Питерец.ру» сообщает, что представители Роспотребнадзора продолжают исследовать состояние воды в акваториях Северной столице. Недавно была проведена проверка всех пляжей Петербурга. Каждый из 24-х не соответствует санитарным требованиям. Вода в них непригодна для купания.

Специалисты пришли к такому заключению на основании 524 проб, взятых из водоемов. Так что пляжи были забракованы по объективным причинам. Купаться в этих местах не рекомендуется.

Как говорится, против полученных данных не поспоришь. Но возникает невольный вопрос: «Как так получилось? Кто довел водоемы до такого состояния, что ни на одном из 24 пляжей нельзя купаться?» Ответ мы, конечно же, не получим. Так что удовлетворимся объяснением в стиле Бальзака: виновато общество!