ента новостей

11:14
На Елагином острове конфликт зрителей на фестивале уличных театров закончился стрельбой
11:06
В Ленобалсти поймали "дропа - гастролера", обманувшего пенсионерку из Пикалево
11:03
В Петербурге поймали поджигателя двух квартир на улице Петра Смородина
10:58
На трассе «Кола» до 15 сентября будет введено реверсивное движение
10:55
В Петербурге поймали налетчика на магазин на Измайловском проспекте
10:52
В Московском районе задержали стрелявшего из пневматики во дворе
10:49
В Ленобласти водитель «Приоры» устроил стрельбу на трассе «Кола»
09:49
Родители против оценок по физкультуре и музыке
09:43
Природоохранная деятельность продолжает развиваться
09:31
В Петербурге наблюдается рост зарплат
09:23
Алкоголь и комфорт горожан: проблема шаговой доступности
00:20
Чемпион России по шахматам Владислав Артемьев близок к провалу на турнире имени Карпова в Югре – 2,5 очка за 6 туров и предпоследнее место
23:53
Нулевая ничья «Оренбурга» и ЦСКА завершила 1-й тур чемпионата России по футболу: «Зенит» и ещё четыре клуба свои матчи выиграли
17:13
«Ленинградец» начал новый сезон с победы над «Аланией» со счётом 2:0
16:32
На развязке КАД с Пулковским шоссе до 7 сентября перекроют две полосы
12:59
В Петербурге в четырех районах ограничат движение транспортных средств
11:46
В Петербурге задержан подозреваемый в пособничестве украинским спецслужбам
10:52
На проспекте Ударников иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу
10:49
На улице Белы Куна задержали стрелка с балкона
10:45
В Купчино задержали подозреваемого в убийстве собственной бабушки
10:36
В Петербурге восьмилетнюю девочку ударило током на Марата
09:21
Сменилась наиболее популярная страна для летнего отдыха петербуржцев
09:14
Как дела с нарушениями в детских лагерях Ленобласти?
09:10
Петербург в лидерах по названиям ЖК на латинице
09:01
В Петербурге больше аттестованных экскурсоводов в России
23:03
Благодаря голам Кассьерры и Мостового «Зенит» одержал волевую победу над «Ростовом» в 1-м туре чемпионата РПЛ
19:40
«Краснодар» вслед за «Спартаком» с победы начал чемпионат России по футболу сезона – 2024/2025
19:05
Индонезийский пассажирский паром загорелся в море
16:37
Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман стала победительницей женского турнира «Moscow Open – 2025», а Кирилл Шубин занял третье место в мужском
13:25
В Петербурге подростку выстрелили в глаз из пневматики
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Алкоголь и комфорт горожан: проблема шаговой доступности

Алкоголь и комфорт горожан: проблема шаговой доступности

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В Санкт-Петербурге обсуждают вопрос регулирования расположения алкомаркетов

«Питерец.ру» сообщает, что депутат городского парламента Павел Крупник выступил с инициативой вывести алкогольные магазины за пределы жилых домов. По его мнению, это поможет снизить уровень потребления алкоголя в не предназначенных для этого местах и сделает жизнь горожан более комфортной.

Сейчас многие алкомаркеты расположены рядом с жилыми домами или прямо в них, что вызывает обеспокоенность жителей. Депутат считает, что изменение локации таких магазинов положительно скажется на общественной обстановке и улучшит качество жизни горожан.

В городе ведется обсуждение возможных изменений в законодательстве, которые регулировали бы расположение алкомаркетов. Инициатива находится на стадии рассмотрения, и пока нет информации о конкретных шагах, которые будут предприняты. Однако обсуждение этой темы свидетельствует о том, что власти и общественность уделяют внимание вопросам, связанным с алкоголем и его доступностью.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

4-07-2025, 09:18
Обсуждение запрета на продажу алкоголя до 21 года: что думают в Петербурге
9-01-2018, 09:12
Депутат предлагает «спрятать» алкоголь
28-11-2018, 20:52
В Петербурге увеличат уставный капитал для продавцов алкоголя
28-01-2020, 17:00
Жители Петербурга выступили против строительства мусоросжигательных заводов
6-08-2024, 12:22
Депутат предложил штрафовать за номера без триколора
4-03-2025, 08:17
Депутат Заксобрания Петербурга предложил запретить экс-министрам выезжать из России

Происшествия на дорогах

Вчера, 10:52
На проспекте Ударников иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу
20-07-2025, 13:04
В Ольгино подросток на питбайке влетел в припаркованную автомашину
20-07-2025, 12:59
В Ленобласти в ДТП погибла семейная пара на мотоцикле
20-07-2025, 00:53
Под Мгой иномарка насмерть сбила подростка-велосипедиста
Наверх