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Питерец.ру » Политика » Депутат Заксобрания Петербурга предложил запретить экс-министрам выезжать из России

Депутат Заксобрания Петербурга предложил запретить экс-министрам выезжать из России

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
globallookpress.com
Петербургский депутат предложил запретить экс-министрам выезжать из России, поскольку считает, что это поможет защитить страну от потенциальных угроз

«Питерец.ру» сообщает, что депутат СПб предложил ограничить право выезда из страны для бывших министров. С такой инициативой выступил представитель ЗакСа.

По его мнению, подобная мера позволит защитить страну от потенциальных угроз со стороны бывших высокопоставленных чиновников. Парламентарий считает, что экс-министры могут использовать свое положение для нанесения ущерба интересам России. Однако он не уточнил, как именно будет реализовываться запрет на выезд из страны для бывших министров, и кто будет контролировать его соблюдение.

Стоит отметить, что предложение вызвало неоднозначную реакцию. Одни считают, что это необходимая мера для защиты национальных интересов. Другие полагают, что она может нарушить права человека.

Ранее сообщалось, что власти России рассматривают возможность введения ограничений на выезд из страны для некоторых категорий граждан. Однако никаких конкретных решений по этому вопросу пока не принято.

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