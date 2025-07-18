ента новостей

10:51
В Мурино группа подростков ограбила школьника
10:42
Заражений ВИЧ стало меньше
10:40
В Петербурге посетители бара разоружили мужчину с ружьем
10:34
Школьники Петербурга обучатся профессии
10:07
Правонарушений на транспорте стало меньше
09:48
Петербург в топ-5 по кредиткам
01:48
Петербургские шахматисты Лобанов и Шубин после 4-го тура «Moscow Open – 2025» набрали по 3,5 очка, у пятёрки лидеров – по 4 очка
23:25
Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман во второй день «Moscow Open» обыграла Алину Бивол и Дарью Войт, набрала 4 очка и единолично лидирует
23:01
Защитник «Зенита» Сергей Волков отправляется в аренду в «Сочи»: права выкупа нет
11:46
В Ленобласти задержали подозреваемого в серии краж из домов и гаражей
11:40
В Новое Девяткино дорожный конфликт закончился применением перцового баллончика
11:35
В Гатчине задержали мужчину, ударившего ножом подругу
11:23
В центре Петербурга группа подростков ограбила прохожего
11:10
В Пушкине задержали уличного грабителя
10:53
На трассе «Нарва» в ДТП пострадал подросток на питбайке
10:25
Не хватает кадров на заводах Петербурга
10:18
Петербург вошел в тройку регионов с наибольшими кухнями в квартирах
10:07
Инвалидам стало проще устроиться
09:49
Уменьшилась этажность новостроек
02:02
На начавшемся шахматном турнире «Moscow Open» петербургские шахматистки Мария Якимова и Татьяна Гетьман набрали 2 очка из 2, у Ольги Кармановой – 1,5 очка
01:22
Петербургские шахматисты Кирилл Шубин и Мирослав Власенко одержали по две победы на старте турнира «Moscow Open – 2025»
00:51
Стал известен состав тренерского штаба Владимира Слишковича в баскетбольном «Зените»: налицо – балканский вектор
17:25
На пересечении проспекта Народного Ополчения и Лени Голикова иномарка сбила 10-летнюю девочку
17:10
В Киришах мужчина выстрелил в подростка из пневматического ружья
17:03
В Петербурге у закладчика изъяли более 1 кг мефедрона, а также гашиш и кокаин
16:47
На КАД между вантовым мостом и развязкой с Софийской улицей перекроют две полосы
16:40
Мост через Свирь разведут для прохода по реке теплоходов «Сигулда» и «А.Уваров»
16:35
На Невском проспекте байкер врезался в автобус
11:12
На Ленинском проспекте у подростка отобрали мобильный телефон и футболку
11:07
В петроградском районе пенсионер отдел мошенникам 19,5 миллионов рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Школьники Петербурга обучатся профессии

Школьники Петербурга обучатся профессии

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
vecherka-spb.ru
В Санкт-Петербурге для школьников появится возможность получить первую профессию

«Питерец.ру» отмечает, что в 2025 году 3 тыс. школьников Северной столицы могут получить профессию, о чем сообщил губернатор Беглов. Инициатива направлена на профессиональную ориентацию молодежи и поддержку ранней профориентации.

Программа позволит учащимся познакомиться с различными профессиями и определиться с выбором дальнейшего пути. Это важный шаг для развития профессиональных навыков и подготовки молодых специалистов в различных отраслях.

Планируется, что программа будет способствовать не только профессиональному самоопределению школьников, но и повышению интереса к обучению и развитию в выбранной сфере. Программа также предусматривает сотрудничество с предприятиями и учебными заведениями, что позволит школьникам получать практические навыки и опыт.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

27-02-2025, 10:08
В Петербурге врачи активно работают над укреплением связей с высшими учебными заведениями и колледжами
10-04-2025, 14:27
В СПб станет больше бюджетных мест
15-03-2025, 11:20
В СПб работает программа временного трудоустройства подростков
8-09-2022, 13:16
Проект «Билет в будущее» открывает новый учебный год: более миллиона школьников смогут определиться с профессией
11-02-2025, 09:20
Глава города заговорил о важности квалифицированных кадров
9-11-2017, 14:57
Школьникам расскажут, как не ошибиться при выборе профессии

Происшествия на дорогах

Вчера, 10:53
На трассе «Нарва» в ДТП пострадал подросток на питбайке
16-07-2025, 17:25
На пересечении проспекта Народного Ополчения и Лени Голикова иномарка сбила 10-летнюю девочку
16-07-2025, 16:35
На Невском проспекте байкер врезался в автобус
15-07-2025, 17:11
На трассе "Кисельня - Хвалово" в ДТП с грузовиком погибли два человека
Наверх