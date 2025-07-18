Школьники Петербурга обучатся профессии

«Питерец.ру» отмечает, что в 2025 году 3 тыс. школьников Северной столицы могут получить профессию, о чем сообщил губернатор Беглов. Инициатива направлена на профессиональную ориентацию молодежи и поддержку ранней профориентации.

Программа позволит учащимся познакомиться с различными профессиями и определиться с выбором дальнейшего пути. Это важный шаг для развития профессиональных навыков и подготовки молодых специалистов в различных отраслях.

Планируется, что программа будет способствовать не только профессиональному самоопределению школьников, но и повышению интереса к обучению и развитию в выбранной сфере. Программа также предусматривает сотрудничество с предприятиями и учебными заведениями, что позволит школьникам получать практические навыки и опыт.