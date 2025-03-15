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Питерец.ру » Экономика » В СПб работает программа временного трудоустройства подростков

В СПб работает программа временного трудоустройства подростков

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
gov.spb.ru
В Северной столице трудоустраивают подростков: осознанный выбор будущего для петербуржцев 14-18 лет

«Питерец.ру» отмечает, что в СПб действует программа временного трудоустройства подростков, которая способствует их профессиональному самоопределению. Она рассчитана на юных петербуржцев в возрасте 14-18 лет.

В рамках программы молодые люди могут попробовать себя в разных сферах деятельности и сделать осознанный выбор будущей профессии. Это важно в условиях современного рынка труда, где востребованы специалисты в различных областях.

Значимость этой инициативы поддерживают и городские власти, ведь временное трудоустройство помогает молодым людям не только приобрести первый трудовой опыт, но и лучше понять свои интересы и склонности. Эта программа – отличный шанс для подростков попробовать себя в разных сферах и выбрать направление, которое будет приносить им удовольствие и успех в будущем.

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