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Питерец.ру » Общество » На путепроводе через железную дорогу «Тосно - Новолисино» перекроют одну полосу

На путепроводе через железную дорогу «Тосно - Новолисино» перекроют одну полосу

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На путепроводе через железную дорогу «Тосно - Новолисино» в составе федеральной трассы М-10 перекроют одну полосу в направлении Санкт-Петербурга

Федеральное казенное учреждение Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения на 652-м километре федеральной трассы М-10 «Россия», расположенной в Тосненском городском поселении Ленинградской области, вблизи деревни Новолисино. Данное ограничение связано с проведением работ по восстановлению деформационных швов на путепроводе через железную дорогу «Тосно - Новолисино».

По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, в период с 19 по 27 июня будет закрыта одна полоса движения в направлении Санкт-Петербурга. На участке трассы, где будут проводиться работы, имеется четыре полосы движения, по две в каждом направлении.

Работы будут выполняться согласно утвержденной и согласованной схеме организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, ограждения в виде водоналивных барьеров и дорожных конусов, а также смонтирована световая сигнализация с использованием сигнальных фонарей дежурного освещения.

Пузыревский также отметил, что движение в направлении Москвы будет осуществляться в обычном режиме по двум полосам.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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