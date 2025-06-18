На путепроводе через железную дорогу «Тосно - Новолисино» перекроют одну полосу

Федеральное казенное учреждение Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения на 652-м километре федеральной трассы М-10 «Россия», расположенной в Тосненском городском поселении Ленинградской области, вблизи деревни Новолисино. Данное ограничение связано с проведением работ по восстановлению деформационных швов на путепроводе через железную дорогу «Тосно - Новолисино».

По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, в период с 19 по 27 июня будет закрыта одна полоса движения в направлении Санкт-Петербурга. На участке трассы, где будут проводиться работы, имеется четыре полосы движения, по две в каждом направлении.

Работы будут выполняться согласно утвержденной и согласованной схеме организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, ограждения в виде водоналивных барьеров и дорожных конусов, а также смонтирована световая сигнализация с использованием сигнальных фонарей дежурного освещения.

Пузыревский также отметил, что движение в направлении Москвы будет осуществляться в обычном режиме по двум полосам.