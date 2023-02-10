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Питерец.ру » Общество » Сады и парки Петербурга закрыты на время шторма

Сады и парки Петербурга закрыты на время шторма

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Сады и парки Петербурга закрыты для посещения. Те из них, которые имеют сплошное ограждение, закрываются физически.

Сады и парки Петербурга закрыты для посещения. Те из них, которые имеют сплошное ограждение, закрываются физически. В остальные лучше не заходить в ближайшее время. Ожидается приход штормового ветра.

Метеорологи предупреждают, что ветер усилится до 15-20 м/с, в прибрежных районах до 24 м/с. В связи с этим возможны падения деревьев. Дежурные бригады садово-парковых предприятий готовы к ликвидации аварийных ситуаций.

Также дорожные специалисты стараются предупредить возможные образования скользких участков. Температура колеблется около ноля. Накануне с вечера была проведена превентивная обработка дорог противогололедными материалами. Сейчас, где необходимо, проезжая часть и тротуары посыпаются солью и пескосоляной смесью.

Комитет по благоустройству просит горожан соблюдать осторожность. При обнаружении поваленных деревьев, затоплений на дорогах и других нештатных ситуаций, просьба звонить по телефону круглосуточной дежурной службы Комитета 314-60-13.

Источник: Администрация Петербурга
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