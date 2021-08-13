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Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд

На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд №2.

«В связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части в период с 18 по 19 августа 2021 года будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внешнего кольца КАД на Выборгское шоссе в направлении города Сертолово Всеволожского района Ленинградской области и в направлении поселка Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

«Информация о полном перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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