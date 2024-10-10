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Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют съезд

На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют съезд

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 80 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на транспортной развязке на пересечении с Таллинским шоссе (А-180 «Нарва») будет полностью перекрыт съезд № 4.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 18 по 23 октября, в ночное время суток, в период времени с 00:00 до 06:00 будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по съезду с внешнего кольца КАД на Таллинское шоссе» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Информация о перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.
Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

«Одновременно со съездом будет перекрыто движение по Волхонскому шоссе в направлении из Пушкина на Таллинское шоссе, на проспект Маршала Жукова и на внутреннее кольцо КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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