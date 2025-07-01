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Питерец.ру » Общество » Что с ремонтом дорог в Санкт-Петербурге?

Что с ремонтом дорог в Санкт-Петербурге?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
https://t.me/s/PetrichenkoSergey
Сколько дорог было отремонтировано за полгода в Северной столице?

«Питерец.ру» сообщает, что за первые шесть месяцев 2025 года в Санкт-Петербурге устранены дефекты на 450 тыс. кв. м дорог. Городские службы активно работают над улучшением их состояния.

В рамках регулярных проверок и ремонтных кампаний специалисты выявляют и устраняют повреждения, чтобы улучшить безопасность и комфорт передвижения для всех участников дорожного движения. Особое внимание уделяется участкам с интенсивным движением.

Благодаря оперативным действиям, многие проблемные зоны уже приведены в порядок. Это должно снизить количество аварий и повысить качество городской среды. В дальнейшем планируется продолжить работы по ремонту и обновлению дорожного полотна.

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