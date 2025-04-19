В Петербурге на ремонт крыш потратили почти миллиард

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб на ремонт кровель было израсходовано около 1 млрд. руб. Таковы данные за последние 5 лет. Эти средства направлены на обновление крыш различных зданий, что способствует повышению уровня их безопасности и комфорта.

Работы по ремонту крыш проводятся в рамках городской программы по улучшению инфраструктуры. Специалисты выполняют замену устаревших кровельных материалов, устраняют протечки и обеспечивают герметичность соединений. Это позволяет не только продлить срок службы зданий, но и предотвратить возможные аварийные ситуации.

Особое внимание уделяется крышам многоквартирных домов, социальных объектов и административных зданий. Контроль за ходом ремонтных работ осуществляют городские службы, что обеспечивает высокое качество выполняемых мероприятий.