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Город преображается: подготовка к 80-летию Великой Победы

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
gov.spb.ru
Уверенные шаги к празднику: СПб готовится отметить 80-летие Великой Победы, город преображается

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Александр Беглов подчеркнул особую важность стартовавшего месяца благоустройства в контексте подготовки города к празднованию 80-летия Великой Победы.

В рамках подготовки к этому значимому событию городские службы и коммунальные предприятия активно работают над приведением в порядок общественных пространств, парков и улиц. Особое внимание уделяется сохранению исторического облика города и созданию комфортных условий для жителей и гостей СПб.

Благоустройство города ведется в рамках комплексного подхода, который включает в себя не только ремонт и обновление инфраструктуры, но и озеленение, установку новых элементов городской среды.

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