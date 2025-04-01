Город преображается: подготовка к 80-летию Великой Победы

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Александр Беглов подчеркнул особую важность стартовавшего месяца благоустройства в контексте подготовки города к празднованию 80-летия Великой Победы.

В рамках подготовки к этому значимому событию городские службы и коммунальные предприятия активно работают над приведением в порядок общественных пространств, парков и улиц. Особое внимание уделяется сохранению исторического облика города и созданию комфортных условий для жителей и гостей СПб.

Благоустройство города ведется в рамках комплексного подхода, который включает в себя не только ремонт и обновление инфраструктуры, но и озеленение, установку новых элементов городской среды.