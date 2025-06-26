ента новостей

10:20
Мост через Свирь разведут для прохода по реке барже-буксирного состава
10:15
Житель поселка Назия взорвал гранату возле двери соседа
10:05
В Мурино иностранец до смерти избил свою возлюбленную
09:58
В Красногвардейском районе пьяный мужчина бросил петарду в мусорную урну
09:56
Владельцы электрокаров в Петербурге получили более 4,5 тыс. разрешений на парковку
09:47
Туристы продолжают активно посещать Северную столицу
09:47
В поселке Металлострой задержали несовершеннолетнего налётчика на сетевой магазин
09:38
Медработники и педагоги выбирают Ленинградскую область для переезда
09:27
Подсчитали безнадзорных животных в Ленобласти
00:31
Стали известны соперники петербургских шахматистов и шахматисток в 1-м туре Высшей лиги: Лобанов сыграет с Катаевым, Боднарук – с Дубниковой
23:32
Перестройка волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга в межсезонье: ушли Клюка, Яковлев, Ковалёв, Бутько, Кривитченко и Тихонов, пришли Кобзарь, Шишкин, Ананьев, Дикарев, Пакшин и Бочаров
16:56
На улице Руставели в ДТП с грузовиком пострадал байкер
15:07
Эннио Морриконе и Нино Рота лучшее в исполнение «Impulse Orchestra»
15:03
Дропперам будет грозить до 6 лет лишения свободы
14:43
В Петербурге полицейские задержали второго подозреваемого в порче «Знамени Победы»
14:39
В Колпино задержали применевшего перцовый баллончик в автобусе
14:34
На Разъезжей улице задержан подозреваемый в хулиганстве
14:27
В поселке Металлострой избили пенсионера
14:25
В Гатчине задержали подростка за поджог фитнес-центра
13:41
В Петербурге состоялись соревнования «Кубок белых ночей» по водно-моторному спорту
10:27
Храм иконы Божией Матери «Милующая» станет духовным центром защитников Отечества
10:04
В Петербурге активно развивается образовательная инфраструктура
09:51
Выросли цены на жилье в Санкт-Петербурге
09:38
Эксперимент с гостевыми домами в Ленинградской области: что ждет туристов и владельцев жилья
09:29
В Петербурге нехватка учителей математики и физики
02:10
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков в составе команды «КПРФ» стал победителем азиатской клубной Лиги Чемпионов
00:25
В финале плей-офф мини-футбольной Суперлиги «Газпром-Югра» не дала «Ухте» забить и добилась седьмого матча
21:09
Президентом РФ подписан закон о создании национального мессенджера
16:47
В Петербурге пожарная охрана отмечает 222-летие
14:44
В Петербурге завершился международный турнир по бадминтону Россия-Индонезия
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Владельцы электрокаров в Петербурге получили более 4,5 тыс. разрешений на парковку

Владельцы электрокаров в Петербурге получили более 4,5 тыс. разрешений на парковку

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
globallookpress.com
В Санкт-Петербурге более 4,5 тыс. владельцев электромобилей получили парковочные разрешения, что упрощает использование такого транспорта

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге владельцы электромобилей получили свыше 4,5 тыс. парковочных разрешений. Это способствует развитию экологичного транспорта в городе.

Парковочные разрешения для владельцев электрокаров позволяют им оставлять автомобили в специально отведенных местах. Инициатива поддерживает использование экологичного транспорта и снижает нагрузку на традиционные источники энергии.

Городские власти продолжают работу по созданию комфортной и безопасной среды для всех участников дорожного движения. Внедрение системы разрешений для электромобилей — один из шагов в этом направлении. Это способствует популяризации экологичного транспорта и делает городскую среду более чистой и здоровой.

Владельцы электромобилей в Санкт-Петербурге теперь могут без проблем находить места для парковки. Это упрощает использование экологичного транспорта и способствует его популяризации среди жителей и гостей города.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

20-06-2018, 07:47
Пробег электромобилей
7-06-2016, 09:02
Выгода для владельцев электрокаров
28-02-2025, 09:37
Заряжать электромобили можно будет прямо дома?
10-06-2016, 07:06
Бесплатная парковка для электромобилей
10-04-2025, 09:09
Продажи электрокаров в СПб резко упали
13-05-2025, 09:28
Где дешевле зарядка авто?

Происшествия на дорогах

Вчера, 16:56
На улице Руставели в ДТП с грузовиком пострадал байкер
24-06-2025, 12:50
На трассе «Нарва» в ДТП один человек погиб и двое в больнице
23-06-2025, 10:29
В Приморском районе иномарка сибила 10-летнего ребенка
22-06-2025, 19:23
В Ленобласти в лобовом ДТП погибли человека и шестеро пострадали
Наверх