Владельцы электрокаров в Петербурге получили более 4,5 тыс. разрешений на парковку

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге владельцы электромобилей получили свыше 4,5 тыс. парковочных разрешений. Это способствует развитию экологичного транспорта в городе.

Парковочные разрешения для владельцев электрокаров позволяют им оставлять автомобили в специально отведенных местах. Инициатива поддерживает использование экологичного транспорта и снижает нагрузку на традиционные источники энергии.

Городские власти продолжают работу по созданию комфортной и безопасной среды для всех участников дорожного движения. Внедрение системы разрешений для электромобилей — один из шагов в этом направлении. Это способствует популяризации экологичного транспорта и делает городскую среду более чистой и здоровой.

Владельцы электромобилей в Санкт-Петербурге теперь могут без проблем находить места для парковки. Это упрощает использование экологичного транспорта и способствует его популяризации среди жителей и гостей города.