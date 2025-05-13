Где дешевле зарядка авто?

Любители электромобилей охотно приобретают такую технику. Фанаты электрокаров уверены, что они лучше обычных авто с бензиновым или дизельным двигателем. Да и расходов при эксплуатации становится меньше.

«Питерец.ру» сообщает, что для зарядки электромобиля в СПб в среднем понадобится 18,9 руб. за кВт/ч. Разбег цен в Северной столице составляет от 10-22 руб. В Москве зарядка обходится еще дешевле – там владельцы электромобилей в среднем тратят 16,8 руб. за кВт/ч, но разбег цен больше – от 8 до 25 руб.

Примечательно, что данная тенденция сохраняется на протяжении нескольких лет. Получается, что заряжать авто дешевле в Москве, чем в СПб. Но в любом случае электричество обходится дешевле, чем бензин.