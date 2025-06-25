В Петербурге нехватка учителей математики и физики

«Питерец.ру» сообщает, что в школах Санкт-Петербурга остро ощущается нехватка учителей математики и физики. Это создает дополнительные трудности для системы образования и влияет на качество подготовки учеников по этим предметам.

Согласно актуальным данным, дефицит педагогических кадров в этих областях приводит к перегрузке оставшихся учителей и снижению качества образовательного процесса. Школы вынуждены искать альтернативные пути решения проблемы, например, привлекать совместителей или организовывать дополнительные курсы повышения квалификации для имеющихся сотрудников.

Однако эти меры не всегда эффективны. Поэтому проблема требует комплексного подхода, включая меры по привлечению молодых специалистов в школы и создание условий для их профессионального роста.