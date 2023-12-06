В Ротонде Мариинского дворца вручили премии победителям олимпиады Эйлера

В Ротонде Мариинского дворца прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров XVII олимпиады Эйлера учителей математики Санкт-Петербурга. Это мероприятие было организовано Законодательным Собранием города, а награды вручил спикер петербургского парламента Александр Бельский.

В своем приветственном слове он отметил, что математическое образование является гордостью Санкт-Петербурга, так как именно здесь в XIX веке была открыта первая математическая школа. Ученики города всегда достигают высоких результатов на российских и международных олимпиадах и конкурсах, и это заслуга их учителей, которые вкладывают в них свой труд, талант и заботу.

После приветственной речи Александр Бельский объявил имена победителей олимпиады Эйлера в этом году. Дмитрий Павлов и Владислав Франк, учащиеся Президентского физико-математического лицея 239, стали первыми в этом престижном соревновании. Второе место занял Александр Киселёв, учитель Аничкова лицея, который смог продемонстрировать высокую математическую подготовку и профессионализм. Третье место было разделено между несколькими участниками. Среди них были Виктория Афанасьева из лицея 226, Павел Пеггай из гимназии 642, Алиса Челкак из физико-математического лицея 30, Нина Максимова из онлайн-школы "Фоксфорд", Елизавета Арестова из школы 232 и Анна Кропина из школы 491. Все они продемонстрировали высокий уровень знаний и навыков в области математики, достойно представив свои школы на олимпиаде.

После награждения победителей, Александр Бельский поздравил всех учителей математики с их заслуженным успехом и пожелал им терпения, верных учеников, здоровья, счастья и благополучия. Он выразил признательность их труду и важности их роли в развитии математического образования в городе. Такие олимпиады и награждения способствуют повышению престижа математического образования и стимулируют учеников к достижению высоких результатов. Они также призваны вдохновлять и поддерживать учителей, показывая им, что их труд и усилия не остаются незамеченными.