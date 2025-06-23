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Питерец.ру » Общество » Андрея Низовского вновь лишили звания «Почётный гражданин города Всеволожска»

Андрея Низовского вновь лишили звания «Почётный гражданин города Всеволожска»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Всеволожский горсуд признал незаконным решение о присвоении Андрею Низовскому звания "Почетный гражданин города Всеволожска"

Как сообщили представители прокуратуры Ленинградской области, в августе 2024 года Всеволожский городской суд вынес решение, подтверждающее факт нарушения законодательства при присвоении звания «Почётный гражданин» бывшему руководителю районной администрации. Однако, Ленинградский областной суд аннулировал данное решение по причине процессуальных неточностей, допущенных районным судом в ходе рассмотрения. В связи с этим, дело было направлено на новое рассмотрение.

В ведомстве подчеркнули, что основанием для лишения господина Низовского высокого звания послужило его несоответствие установленным критериям. В частности, в отношении него ведется уголовное расследование по подозрению в превышении должностных полномочий, совершенном в составе организованной группы. Данный факт ставит под сомнение наличие у соискателя безупречной деловой репутации, что является обязательным условием для присвоения звания.

23 июня Всеволожский суд вынес вердикт, признав незаконным решение Совета депутатов муниципального образования «Всеволожское городское поселение» о присвоении Андрею Низовскому звания «Почётный гражданин города Всеволожска», и отменил его.

Прокуратура также напомнила, что в отношении бывшего главы администрации возбуждены уголовные дела, связанные с превышением служебных полномочий при реализации земельных участков, и расследование по этим делам продолжается.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район
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