Стали известны кандидаты на звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга»

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга завершило прием представлений кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». Об этом сообщил Председатель городского парламента Александр Бельский.

В этом году в списке претендентов:

Эдита Пьеха — народная артистка СССР, певица (кандидатуру предложил «Всемирный клуб петербуржцев»);

Надежда Строгонова — заслуженный ленинградский педагог, блокадная учительница (выдвинута Общественной организацией «Жители блокадного Ленинграда»);

Юрий Кормилицин — заслуженный инженер России, конструктор подводных лодок, Старшина Санкт-Петербургского Морского собрания (кандидатуру предложило Санкт-Петербургское Морское собрание);

Валерий Селиванов — блокадник, создатель военно-патриотической игры «Зарница» и мемориального комплекса «Цветок жизни» (выдвинут «Санкт-Петербургским обществом детей войны, погибших, пропавших без вести родителей»);

Михаил Спиридонов — доктор геолого-минералогических наук, член городского Союза ученых, русского географического общества и Ассоциации полярников Санкт-Петербурга (кандидатуру предложила «Ассоциация полярников Санкт-Петербурга»).

Звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» – высшая награда города. Она присваивается за выдающийся вклад в развитие Северной столицы, науку, искусство, духовное и нравственное развитие общества.

Напомним, в ноябре 2022 года был утвержден закон, снявший ограничение на количество почетных званий, которые могут быть присвоены за год. В то же время предельное число таких наград за период работы одного созыва Законодательного Собрания остается на прежнем уровне — не более десяти званий. Постановление должно быть принято на закрытом заседании до 1 мая.