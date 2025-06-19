Фотовыставка «САМБО на защите Отечества»

В Музейно-выставочном комплексе «Россия – моя история» 22 июня в 13:00 пройдет торжественное открытие фотовыставки под названием «САМБО: на защите Отечества». Данная экспозиция представляет собой насыщенное визуальное и эмоциональное повествование о связи между поколениями защитников страны, рассматриваемой через призму самбо – национального боевого искусства, которое внесло значительный вклад в формирование многих поколений сильных, отважных и преданных граждан. Выставка отражает историю мужества, чести и преданности долгу, охватывающую период от героических событий Великой Отечественной войны до современных дней.

Ключевым элементом проекта является авторская серия фотографий Анастасии Исайкиной, супруги чемпиона мира по самбо и участника специальной военной операции. Ее работы отличаются уникальным взглядом, пронизанным уважением и гордостью за героев.

В рамках церемонии открытия запланированы выступления официальных лиц, героев фотовыставки и автора экспозиции. Также в программе предусмотрены демонстрационные выступления самбистов и общение гостей мероприятия с выдающимися представителями этого вида спорта, включая кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством», медалистов «За отвагу», а также участников специальной военной операции и ветеранов войны в Чечне.

Экспозиционные блоки:

1. "Память сильнее времени"

Фотографии ветеранов Великой Отечественной войны — участников боевых действий, освобождавших страну. Каждая работа сопровождается краткой историей героя, его вкладом в Победу и личным воспоминанием.

Идея: Помнить, кем мы обязаны своей свободой.

2. "Сила духа"

Портреты и истории самбистов — участников различных вооружённых конфликтов, прошедших Чечню, Афганистан, миротворческие миссии.

Идея: Самбо как школа мужества, формирующая бойца не только физически, но и морально.

3. "Сегодняшний рубеж"

Фотографии самбистов — участников Специальной военной операции. В кадре — не только бойцы, но и их личные истории: зачем они пошли, что для них значит защита Родины, как самбо помогло выстоять.

Идея: Современный защитник — продолжатель подвига предков.

4. "Будущее начинается сегодня"

Заключительный экспонат — символический: кадеты в парадной кадетской форме и в форме самбо. Снимок воплощает идею новой смены, готовой встать на защиту страны.

Идея: Передача эстафеты мужества и верности Отечеству.