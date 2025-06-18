Что происходит с интернетом?

Проблемы с интернетом стали часто возникать в последнее время. Причем подобное происходит не только в Петербурге, но и в других городах страны. Это становится неудобным, ведь современный человек привык пользоваться интернетом и ощущает себя без него некомфортно.

К сожалению, эта история повторилась и сегодня. «Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице наблюдаются проблемы с мобильным интернетом. Жители многих районов жалуются на отсутствие доступа в сеть или на ее нестабильную работу. Причины проблем выясняются.

Нечто похожее происходит и в Ленобласти. Жители региона тоже жалуются на нестабильный интернет. Схожая картина видна и других регионах. Причем в каких-то случаях это касается не только мобильного интернета, но и стационарного. Пользователи отмечают, что оказываются недоступны некоторые сайты.