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Питерец.ру » Общество » Что происходит с интернетом?

Что происходит с интернетом?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
ССО
Петербуржцы сообщают о проблемах с мобильным интернетом, подобная ситуация наблюдается и в других регионах страны

Проблемы с интернетом стали часто возникать в последнее время. Причем подобное происходит не только в Петербурге, но и в других городах страны. Это становится неудобным, ведь современный человек привык пользоваться интернетом и ощущает себя без него некомфортно.

К сожалению, эта история повторилась и сегодня. «Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице наблюдаются проблемы с мобильным интернетом. Жители многих районов жалуются на отсутствие доступа в сеть или на ее нестабильную работу. Причины проблем выясняются.

Нечто похожее происходит и в Ленобласти. Жители региона тоже жалуются на нестабильный интернет. Схожая картина видна и других регионах. Причем в каких-то случаях это касается не только мобильного интернета, но и стационарного. Пользователи отмечают, что оказываются недоступны некоторые сайты.

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