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Питерец.ру » Общество » Будут ли проблемы с интернетом?

Будут ли проблемы с интернетом?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
CC0 Public Domain
В праздники возможны проблемы с интернетом и онлайн-сервисами в СПб

«Питерец.ру» сообщает, что в праздничные дни, с 8 по 11 мая, жители СПб могут столкнуться с проблемами в работе различных сервисов. Решение по этому вопросу будут принимать специальные органы.

Так что с интернетом и мобильной связью могут возникать проблемы. Возможные ограничения связывают с обеспечением необходимой безопасности. Это может повлиять на работу различных служб: такси, сервисов доставки и других. Например, автомобилистов уже предупредили о возможных сбоях при оплате парковки в период с 7 по 9 мая.

В последние дни регионы страны подвергались активным атакам украинских БПЛА. По этой причине наблюдались проблемы с доступом в интернет.

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