Будут ли проблемы с интернетом?

«Питерец.ру» сообщает, что в праздничные дни, с 8 по 11 мая, жители СПб могут столкнуться с проблемами в работе различных сервисов. Решение по этому вопросу будут принимать специальные органы.

Так что с интернетом и мобильной связью могут возникать проблемы. Возможные ограничения связывают с обеспечением необходимой безопасности. Это может повлиять на работу различных служб: такси, сервисов доставки и других. Например, автомобилистов уже предупредили о возможных сбоях при оплате парковки в период с 7 по 9 мая.

В последние дни регионы страны подвергались активным атакам украинских БПЛА. По этой причине наблюдались проблемы с доступом в интернет.